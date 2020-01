Rithy Panh : "Je vis avec mes morts"

France 24 • 22/01/2020 à 13:20

Depuis 30 ans le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh ausculte la mémoire du génocide perpétré par les Khmers rouges, entre 1975 et 1979. Un quart de la population cambodgienne de l'époque, soit près de deux millions de personnes, ont été décimées en un peu plus de trois ans. Parmi ces morts, ceux de Rithy Panh, ses parents, sa famille. Des fantômes avec lequel il vit, et dont il raconte inlassablement, au cinéma et dans ses livres, la mémoire et la trace perdue.