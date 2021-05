Risque d'éruption volcanique au RD Congo: les Casques bleus quittent la ville de Goma

AFP Video • 28/05/2021 à 08:24

Des Casques bleus, ainsi que des habitants, quittent la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, après que les autorités ont ordonné l'évacuation d'une partie de la ville du fait des risques d'éruption du volcan Nyiragongo, provoquant immédiatement l'exode de dizaines de milliers de personnes. L'ONU avait aussi annoncé "relocaliser" hors de Goma ses personnels non essentiels, internationaux et nationaux.