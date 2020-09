Rio: affluence sur la plage d'Ipanema, alors que le Brésil assouplit les restrictions anti-Covid

AFP Video • 07/09/2020 à 09:40

Des milliers de personnes se rassemblent sur la plage d'Ipanema, à Rio de Janeiro, alors que le Brésil assouplit les mesures de restrictions face au coronavirus, bien qu'il ait dépassé 4 millions de cas et plus de 126.000 décès. Des coins de sable sont bondés, et les avis des Cariocas partagés.