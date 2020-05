Rim'K, l'highlander

France 24 • 01/05/2020 à 16:18

Rendez-vous avec Rim'K, l'intemporel ! Retour sur les vingt ans de carrière du rappeur : de ses débuts au sein du légendaire groupe 113 à sa victoire de la musique, en passant par ses périodes d'absence et par sa capacité à rester dans l'air du temps, en cumulant des feat prestigieux (Ninho, Dadju, S.C.H, Koba laD...) Dans cet épisode, c'est l'humoriste et comédien Ramzi Bedia qui pose la question mystère, et la journaliste Mekolo qui offre le billet d'humeur.