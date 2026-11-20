Trois candidats ont officiellement déposé leur candidature à la présidence de la Fifa. Gianni Infantino, en poste depuis 11 ans, briguera un quatrième mandat consécutif. Soutenu par l'UEFA, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, veut incarner une alternative à la gouvernance d'Infantino. Il sera opposé au Japonais Kohzo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise de football. L’élection se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.
Rififi à la Fifa : Infantino, Tashima et Diallo candidats à la présidence
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