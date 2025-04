information fournie par AFP Video • 03/04/2025 à 19:58

"On a tous partagé l'objectif qu'il faut absolument se battre ensemble pour que ces mesures de tarifs américaines vis-à-vis de l'Europe soient annulées, suspendues, rapportées le plus rapidement possible", rapporte le président de France Industrie, Alexandre Saubot, à la suite d'une réunion à l'Elysée.