Rétro, musclée, décalée... Le meilleur des séries télévisés !

France 24 • 03/12/2019 à 15:25

Dans ce numéro spécial séries, Louise Dupont et Sonia Patricelli passent en revue les nouveautés à ne pas rater. Au programme : la troisième saison d'une série humoristique et féministe injustement méconnue en France, "Mme Maisel, femme fabuleuse", avec Rachel Brosnahan en femme d'intérieur des années 1950 décidant de devenir humoriste. À voir également : le retour de Jessica Alba dans "Los Angeles bad girls" et l'humour décalé d'Eric Judor dans la nouvelle saison de "Platane".