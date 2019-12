Retraites: "On ne veut pas de son projet" dit Martinez de Delevoye

AFP Video • 07/12/2019 à 15:28

Avant le départ d'une manifestation à Paris contre le chômage et la précarité, le secrétaire général de la CGT évoque les discussions à venir avec le gouvernement: "on va aller voir s'il a retenu qu'on ne voulait pas de son projet et qu'il nous annonçait qu'il l'abandonnait," indique-t-il.