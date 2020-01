Retraites: "On n'a jamais parlé de compromis" (Martinez)

AFP Video • 11/01/2020 à 14:41

"On n'a jamais parlé de compromis", déclare le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avant le départ d'une nouvelle manifestation à Paris contre la réforme des retraites. Les défilés doivent se multiplier dans la capitale et en régions, pour cette 38e journée de grève, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires et organisations de jeunesse), qui n'entend pas relâcher la pression pour obtenir le retrait du projet.