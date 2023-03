Retraites : "Le problème est d'abord du côté du gouvernement qui se trouve dans l'impasse" (Autain)

information fournie par AFP Video • 23/03/2023 à 14:20

"C'est quoi la suite du quinquennat quand on a à ce point le peuple dans la rue ? Faire le pari du cynisme, que comme les gens sont dans la galère à cause de l'inflation des prix, de la vie chère et des salaires qui sont en berne, alors tout le monde va s'épuiser ?", interroge Clémentine Autain au départ de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. La députée LFI évoque une "crise de régime" et estime que le problème "est d'abord du côté du gouvernement qui se trouve dans l'impasse". IMAGES