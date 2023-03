information fournie par AFP Video • 16/03/2023 à 11:51

"Nous sommes déterminés à construire cette majorité et à faire entendre (...) que si les parlementaires qui souhaitent l'équilibre du système et son amélioration votent, il y a une majorité", réagit le ministre du Travail Olivier Dussopt à l'issue de l'adoption par le Sénat du texte de compromis sur la réforme des retraites et avant le vote décisif à l'Assemblée.