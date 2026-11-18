information fournie par Ecorama • 18/11/2026 à 14:00

La réforme des retraites présentée par Marine Le Pen suscite de vives critiques de la part de ses adversaires politiques, qui dénoncent un financement insuffisant et des mesures dont les effets différeraient selon les générations et les parcours professionnels. Entre promesse d'abaisser l'âge de départ à la retraite, durcissement de certaines conditions de validation des droits et introduction d'un volet de capitalisation, le projet relance le débat sur l'équilibre financier du système et son coût réel pour les finances publiques. L'analyse de Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, Ecorama du 18 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.