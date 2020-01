Retraites : entre Laurent Berger et Édouard Philippe, qui va céder ?

France 24 • 08/01/2020 à 12:36

Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats se poursuit. Pressé par le président de la République, le Premier ministre semble s'enthousiasmer par la proposition de la CFDT. L'âge pivot empêchait jusqu'à maintenant un compromis. Alors, entre Laurent Berger et Édouard Philippe, qui cèdera en premier ?... Roselyne Febvre en débat avec David Revault d'Allonnes et Bruno Jeudy.