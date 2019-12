Retraites: accueil des enfants toujours très perturbées dans les écoles à Paris

AFP Video • 10/12/2019 à 12:55

Au sixième jour de grève contre la réforme des retraites et avant une nouvelle épreuve de force dans la rue, beaucoup d'écoles sont toujours fermées à Paris et l'accueil est perturbé dans beaucoup d'autres. Dans la capitale, le taux de grévistes prévu, autour de 35% selon le ministère de l'Éducation nationale, est bien plus élevé qu'en régions.