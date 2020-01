Retraites: "A cause de Macron" résonne dans les défilés

AFP Video • 16/01/2020 à 20:10

Dans la rue, le tube des années 1980, "A cause des garçons" a été revisité par des féministes d'Attac et chorégraphié pour "donner envie de manifester", explique à l'AFP Aurélie Trouvé, une de ses porte-parole. Devenu "A cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion /A cause de Macron, grandes perdantes nous serons": le refrain est entonné par des femmes en bleu de travail, fichu à pois rouge et gants de ménage, reprenant l'image iconique de "Rosie la riveteuse" qui faisait tourner les usines d'armement américaines pendant la Seconde Guerre mondiale.