Retraites: 27e jour de grève gare de l'Est, à Paris

AFP Video • 31/12/2019 à 10:33

Le trafic SNCF et RATP reste très perturbé au 27e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites et à la veille du Nouvel An, avec seulement la moitié des TGV et TER, un Intercités sur cinq et un quart des Transilien. Images dans la gare de l'Est à Paris.