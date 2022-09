information fournie par France 24 • 16/09/2022 à 11:47

À la Une de la presse, vendredi : les amateurs de tennis ne s’en sont toujours pas remis, Roger Federer a annoncé jeudi sa toute prochaine retraite sportive et les journaux relayent sans surprise très largement cette information. Au menu également, la rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, et puis, cette question : livrer des armes à l'Ukraine, est-ce moral ?