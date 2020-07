Retour sur scène: le Cirque du Soleil répète avant la reprise des spectacles post-Covid

AFP Video • 22/07/2020 à 00:45

Des trapézistes, des contorsionnistes et des acrobates répètent leurs numéros à Riviera Maya, au Mexique, pour le seul Cirque du Soleil en résidence en Amérique latine et le deuxième plus important au monde. Les spectacles s'apprêtent à reprendre après une pause de trois mois due à la pandémie de coronavirus et alors que le nombre de cas au Mexique dépasse 344.000.