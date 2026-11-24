information fournie par Ecorama • 24/11/2026 à 14:10

Le retour surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia a été accueilli très favorablement par les marchés, tant l'entrepreneur est considéré comme un élément clé du succès du groupe. Cette réintégration met fin, au moins temporairement, aux inquiétudes liées à la gouvernance du leader mondial des puces pour l'intelligence artificielle. Pour autant, les interrogations sur le financement du boom de l'IA, l'endettement croissant de certains acteurs des data centers et la capacité du secteur à générer suffisamment de revenus demeurent entières. L'analyse de Laurent Grassin, directeur des médias chez Boursorama, Ecorama du 24 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.