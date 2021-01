AFP Video • 26/01/2021 à 10:00

159 fêtes clandestines ont été "empêchées" et plus de 130.000 procès verbaux établis par les policiers et les gendarmes depuis le début du 2e couvre feu, le 15 décembre, annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un chiffre "inégalé" par rapport aux précédents dispositifs de restrictions.