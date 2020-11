Restos du coeur: un million de bénéficiaires attendus pour la campagne d'hiver

AFP Video • 24/11/2020 à 19:52

Avec la crise du Covid-19 et la crise sociale qui en découle, "de plus en plus de personnes frappent à la porte", constate le président des Restos du Coeur, Patrice Blanc, à l'occasion du lancement officiel de la 36e campagne hivernale de l'association d'aide alimentaire.