AFP Video • 14/03/2021 à 19:04

Les Italiens mangent au restaurant et se promènent dans les rues de Rome, à la veille d'un confinement imposé dans la majeure partie du pays. A partir de lundi 15 mars, les écoles, les bars et restaurants seront fermés, ainsi que la plupart des commerces non essentiels pour freiner une nouvelle vague de contagions.