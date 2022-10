information fournie par AFP Video • 18/10/2022 à 15:10

"On veut remettre en cause le droit de grève", affirme le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, à propos des réquisitions dans les raffineries en grève, alors que les salariés du public et du privé sont appelés mardi à cesser le travail et à manifester, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes. SONORE