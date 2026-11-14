Les vols aux États-Unis reprenaient samedi après plusieurs heures d'une suspension de tous les décollages en raison d'une importante panne de communication, mais les autorités ont indiqué qu'il "faudra(it) du temps" pour revenir à un fonctionnement normal.
Reprise des vols aux États-Unis après une suspension rarissime de plusieurs heures
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