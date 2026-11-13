C'est l'une des plus grandes décharges du monde et l'un des exemples les plus saisissants de la crise environnementale et sanitaire liée aux déchets électroniques et textiles. En septembre, le président ghanéen John Mahama a lancé une opération d'assainissement d'Agbogbloshie, ordonnant l'évacuation d'un million de tonnes de déchets en 90 jours.
REPORTAGE : Au cœur de la décharge qui empoisonne le Ghana
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