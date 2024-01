information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 02/01/2024 à 14:00

A l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre, Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, était l'invité d'Ecorama. Rediffusion de l'émission du 9 novembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'acquisition d'Equans, la confirmation des objectifs financiers pour 2023 et les prévisions pour 2024, le pilotage du groupe dans un environnement de crise permanente, le possible rapprochement avec SFR, et le cours de Bourse.