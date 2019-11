REPLAY - Discours d'Emmanuel MACRON lors de la 2e édition du Forum sur la paix

France 24 • 12/11/2019 à 11:21

Discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de l'ouverture de la deuxième édition du Forum sur la paix, organisé à Paris et rassemblant une trentaine de dirigeants internationaux.



Emmanuel Macron donne, mardi 12 novembre, le coup d'envoi de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix, devant une trentaine de chefs d'État et de gouvernement.



Changement climatique, inégalités, désinformation, cybercriminalité... Face à tous ces défis, le Forum, dont la création avait coïncidé en 2018 avec le Centenaire de la fin de la Grande guerre, ambitionne d'être un relais d'actions concrètes et de "bonnes pratiques".