Réouverture partielle des restaurants, cinémas et salles de sport à Los Angeles

AFP Video • 16/03/2021 à 11:36

Le comté de Los Angeles rouvre partiellement ses salles de cinémas, de sport et ses restaurants. Les cinémas peuvent rouvrir à 25% de leur capacité, comme les restaurants. Les salles de sport restent limitées à 10%. A Inglewood, la salle de sport Planet Fitness a préféré attendre quelques heures de plus avant de rouvrir. "(C'est) pour nous donner plus de temps de nettoyer en profondeur la salle", justifie Tiarra Farmer, manager régionale de la chaîne. ++ COMPLÈTE VIDI9634ML_FR ++