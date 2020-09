Rentrée syndicale en France, manifestations à Paris, Rennes et Marseille

AFP Video • 17/09/2020 à 22:36

Plusieurs milliers de personnes manifestent entre la place de la République et la place de la Nation à l'appel de la CGT, de Solidaires et de la FSU, contre les suppressions d'emploi et pour "remobiliser les troupes" et "demander des actions pour limiter le chômage", au moment où se multiplient les restructurations et plans sociaux.