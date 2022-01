Rentrée 2022 sous Covid: "Et surtout, la santé!"

information fournie par France 24 • 03/01/2022 à 07:39

A la Une de la presse, ce lundi 3 janvier, la rentrée à l’école et au travail en France, sous le signe du variant Omicron. L’année sportive 2022 «sous surveillance», avec les JO d’hiver de Pékin et la Coupe du monde de foot au Qatar, deux pays critiqués pour atteintes avérées aux droits humains. Une youtubeuse marocaine harcelée et menacée pour ses enquêtes sur la corruption et la répression dans son pays. Et une étonnante alerte lancée à Séoul, en ce début d’année.