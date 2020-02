Rencontre en ligne: deux applis frenchies face aux géants anglo-saxons

AFP Video • 13/02/2020 à 20:47

Dans le marché très concentré -et très lucratif- des applis de rencontre, deux sociétés françaises tentent de faire la différence. "Happn" propose grâce à la géolocalisation de rentrer en contact avec celles et ceux que l'on a pu croiser dans la rue. "Once" opte pour le "slow dating" avec chaque jour à midi la création de "couples virtuels".