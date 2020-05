Renault souhaite tourner le dos à la course aux volumes initiée par Ghosn

AFP Video • 27/05/2020 à 12:49

SONORELors d'une conférence de presse à distance, le président de Renault et de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi, Jean-Dominique Senard, annonce que la nouvelle stratégie du groupe automobile sera axée "sur l'efficacité et la compétitivité plutôt que sur les volumes".