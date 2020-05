Renault: Macron exige des garanties pour les salariés de Maubeuge et Douai

AFP Video • 26/05/2020 à 18:52

Emmanuel Macron réclame au constructeur Renault que "l'ensemble des salariés (des sites) de Maubeuge et de Douai puissent avoir toutes les garanties sur leur avenir" au sein du groupe. Le président annonce des négociations dès lundi avec le groupe, les syndicats et les élus locaux, et conditionne le prêt de 5 milliards garanti par l'Etat à leur "issue".