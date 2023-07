information fournie par AFP Video • 21/07/2023 à 08:14

Lors de la passation de pouvoir entre Pap Ndiaye et Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, l'ancien ministre salue "le plus beau ministère qui soit", "le visage le plus bienveillant de l'Etat" et remercie le président de la République pour sa confiance.