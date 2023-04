Relaxe d'Airbus et Air France: "Nous sommes écœurés" (association de victimes)

information fournie par AFP Video • 17/04/2023 à 15:10

Le constructeur européen Airbus et la compagnie aérienne Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, ont été relaxés. "Nous sommes écœurés" dit Danièle Lamy, la présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447. "Nous avons attendu un procès, nous avons obtenu un procès et nous attendions un jugement impartial. Ça n'a pas été le cas", ajoute-t-elle. SONORE