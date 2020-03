Réjouissance devant la prison de Delhi après la pendaison des responsables du viol collectif

AFP Video • 20/03/2020 à 12:35

IMAGES Devant la prison de Tihar à New Delhi, les gens agitent des drapeaux indiens et applaudissent après l'exécution de quatre hommes pour le viol collectif et le meurtre d'une femme dans un bus de Delhi en 2012, ayant déclenché d'énormes manifestations dans tout le pays.