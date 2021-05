AFP Video • 14/05/2021 à 18:26

"Il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. Et il y a des moments historiques qui exigent le rassemblement et la concorde". Renaud Muselier, président LR de la région Paca et candidat à sa réélection, défend son choix d'inclure des membres de LREM sur sa liste.