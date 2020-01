Réfugiés palestiniens au Liban : "On ne connait même pas notre propre pays"

France 24 • 31/01/2020 à 12:00

Le plan de paix au Proche-Orient annoncé par Trump ce mardi 28 janvier, et n'offrant qu'une infime partie des terres de Cisjordanie aux palestiniens, a provoqué une vague de colère chez ces derniers et la communauté internationale. Au Liban, environ 450 000 réfugiés palestiniens sont répartis sur le territoire et n'ont jamais vu leur pays d'origine, pour la plupart.