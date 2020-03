Réforme des retraites : La loi adoptée à l'Assemblée nationale

France 24 • 05/03/2020 à 15:09

Le gouvernement est passé en force sur la réforme des retraites avec comme arme constitutionnelle l'article 49.3 de la Constitution. 2 motions de censure ont été déposées par la droite et la gauche et n'ont pas été adoptées. Mais l'arme va-telle laisser des traces ? Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Laetitia Krupa.