Réforme des retraites : la grève...jusqu'à quand ?

France 24 • 05/12/2019 à 20:04

La grève contre la réforme des retraites a été largement suivie en particulier dans les transports et l'éducation nationale. Elle se poursuit demain. Le trafic ferroviaire sera encore très perturbé. Plus de 250.000 personnes étaient dans la rue à Paris selon la CGT. Des tensions dans la capitale, mais aussi à Nantes, Rennes, Bordeaux, et une forte participation à Marseille. La grève est soutenue par 68% des français selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour le Figaro et France info. Quelles sont les raisons de la colère ? La grève, jusqu'à quand ? Comment ça se passe aileurs?