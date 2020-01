Réforme des retraites : l'impossible compromis ?

France 24 • 09/01/2020 à 10:44

En France, c'est la quatrième grande journée de manifestations ce jeudi contre la réforme des retraites, et la 36ème journée de grève dans les transports. Une mobilisation qui intervient, alors que les négociations ont repris cette semaine entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour tenter de trouver un compromis. Quelles sont les concessions possibles de la part du gouvernement ? Et quels sont les points de blocages ? Décryptage.