Réforme des retraites en France: "Allumer le contrefeu"

France 24 • 26/11/2019 à 06:51

A la Une de la presse, ce mardi 26 novembre, les heurts, au Liban, entre manifestants antigouvernementaux et partisans de mouvements chiites. La rencontre, en France, entre le Premier ministre et les syndicats, pour tenter de désamorcer la mobilisation contre la réforme des retraites. Les réactions aux mesures du gouvernement pour lutter contre les violences conjugales. Et la malchance d'un cambrioleur américain.