Réforme des retraites : "des retraites de misère cumulées avec des métiers de misère "

France 24 • 17/02/2020 à 18:53

L'Assemblée nationale recevait aujourd'hui une nouvelle fois les députés de la commission en charge de la réforme des retraites, pour une seconde phase de discussion. Sébastien Jumel, député et porte parole du parti communiste français estime que le projet de loi ne sera profitable à personne, et le plus désavantageux pour les femmes.