Réduite au silence par son agression sexuelle, une chanteuse retrouve la voix

AFP Video • 15/01/2020 à 16:06

La chanteuse Lucy Dhegrae, subitement incapable de chanter en 2013 et diagnostiquée d'une parésie des cordes vocales, a trouvé l'origine de cette forme de paralysie: un viol qu'elle aurait subi 10 ans plus tôt, en première année à l'Université du Michigan. Elle revisite aujourd'hui le processus de guérison du traumatisme dans un spectacle au National Sawdust à New York.