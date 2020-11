Reconfinement: la grande galère des coursiers

AFP Video • 14/11/2020 à 17:14

« Y'a plus de travail ! J'arrive à peine me faire 30 à 50 balles par jour !». Avec le chômage et le télétravail, le métier de coursier fait des émules, mais avec les restaurants fermés et l'interdiction de la vente à emporter à Paris à partir de 22H00, le travail se raréfie.