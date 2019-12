Réactions après les condamnations de France Télécom et ses ex-dirigeants

AFP Video • 20/12/2019 à 17:53

France Télécom et ses ex-dirigeants, dont l'ancien PDG Didier Lombard, sont condamnés pour "harcèlement moral" durant les années 2000, une période marquée par les suicides de plusieurs salariés. Réactions d'avocats et d'un proche. COMPLETE ENVOIS 1N7854 et 1N78Y8