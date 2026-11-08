RDC : dialogue impossible entre Tshisekedi, Kabila et l'opposition ?

information fournie par France 24 • 08/11/2026 à 22:30

En République démocratique du Congo, la crise politique s'intensifie sur fond de guerre dans l'Est. La coalition d'opposition C64 souhaite rencontrer le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila pour préparer un dialogue national. Mais Kinshasa menace de poursuites les opposants qui iraient rencontrer l'ancien chef de l'État à Goma, où il dirige désormais un mouvement politico-militaire intégrant l'AFC/M23.

Entre guerre, divisions politiques, débat sur la Constitution et élections prévues en 2028, quelles sont les perspectives de sortie de crise ?

Décryptage avec Christian Moleka, politologue congolais et coordinateur de la Dynamique des politologues de la RDC, invité de Fatimata Wane dans le Journal de l'Afrique sur France 24.