Dans un entretien accordé à France 24, la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, voit en Paul Kagame, président rwandais, “le véritable chef” du front rebelle de l'ex-chef d'État Joseph Kabila. Elle dénonce une présence "accrue" des forces armées rwandaises et nie toute collusion d’État avec la milice hutue des Forces démocratiques de libération du Rwanda.
RDC : "C’est Kagame le véritable chef" des rebelles, pas Kabila, selon la cheffe de la diplomatie
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