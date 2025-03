information fournie par AFP Video • 04/03/2025 à 15:46

Un pan de mur branlant et une toiture de tôle affaissée. C'est tout ce qu'il reste de la maison de la famille Banyene à Sake, localité sur l'ancienne ligne de front qui séparait l'armée congolaise et le groupe armé M23, dans l'est de la RDC.