L'Eglise catholique est-elle dans le viseur des autorités congolaises ? Ces derniers jours elles ont empêché deux évènements : une marche à Lubumbashi et une messe à Kinshasa. Dans le même temps en République démocratique du Congo, on attend toujours la nomination du comité d'organisation du dialogue national. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazzara-Kibangula.
RD Congo : une messe interdite, tensions entre l'Eglise et les autorités
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